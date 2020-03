ESTE - Inizia a delinearsi una pista rispetto al giallo della morte di Adriano Pavan, il 73enne atestino ripescato giovedì pomeriggio dalle acque del canale Bisatto, a Este. L’anziano potrebbe essere stato colpito alla testa dallo specchietto di un camion mentre pedalava lungo l’argine ed essere poi caduto in acqua. In attesa dell’esito dell’autopsia, disposta dalla procura di Rovigo, gli inquirenti si stanno concentrando sui primi importanti indizi. Il primo: la ferita alla testa sembrerebbe la diretta conseguenza di una forte botta alla testa, compatibile proprio con il colpo inflitto dallo specchietto di un camion. Il secondo: la bicicletta ripescata ieri mattina dai carabinieri di Este in via Sostegno, a qualche chilometro dal punto in cui giovedì è stato rinvenuto il corpo dell’anziano. Il cadavere del 73enne, riportato a riva dai vigili del fuoco, si trovava poco distante dal ponte di via Martiri della Libertà, all’altezza dell’azienda Komatsu. Fin da subito i militari avevano sospettato che la caduta fosse avvenuta più a monte, ma il punto preciso restava un mistero. La risposta potrebbe essere proprio via Sostegno dove ieri è stata ritrovata una bicicletta che quasi sicuramente è quella su cui l’anziano era solito spostarsi. I militari avevano perlustrato l’argine anche nei giorni scorsi, ma soltanto ieri mattina l’abbassamento del livello dell’acqua ha permesso loro di scorgere il velocipede. Adesso quindi si fa strada l’ipotesi dell’investimento, che trascinerebbe con sé anche la caccia all’eventuale pirata della strada.

VIA SOSTEGNO

In via Sostegno, peraltro, il transito è consentito soltanto a pochi mezzi autorizzati, anche se, a detta delle stesse autorità, non mancano i furbetti che violano le restrizioni. L’ipotesi del suicidio sembra dunque accantonata almeno per il momento, anche alla luce del fatto che il pensionato non ha lasciato biglietti di addio né, a detta di familiari e amici, aveva mai manifestato segni di depressione né tantomeno la volontà di togliersi la vita. Il pensionato viveva da solo in via Decio Broglio, in un caseggiato poco lontano dal cimitero cittadino, nel quartiere della Salute. Nessuno aveva denunciato la sua scomparsa, anche perché i vicini lo avevano visto la mattina stessa. Chi poteva immaginare che qualche ora più tardi, verso le 18.30, il suo corpo esanime potesse affiorare dalle acque del Bisatto? Adesso la salma del 73enne è nell’obitorio dell’ospedale di Rovigo, in attesa dell’autopsia. Pavan aveva con sé un marsupio con dentro i documenti e altri effetti personali, ma non il portafoglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA