Coppia seviziata in aula al processo dei banditi: «Gli aguzzini in carcere»

di Maria Elena Pattaro

Da Piacenza d'Adige a Venezia, nonostante i quasi 90 anni, per guardare in faccia i rapinatori che due anni fa li hanno torturati e derubati. Ennio Libero Bendini e Rosina Fracasso, 89 e 88 anni, ieri hanno voluto assistere all'udienza d'appello dei due marocchini El Abidine Haidoufi Zin, 35enne di Castelbaldo, e Abderrahim Benhicham, 28enne di Merlara, che la sera del 20 luglio del 2016 fecero irruzione in casa loro, in via San Felice. Ci tenevano a guardare in faccia i loro aguzzini, sperando di ottenere giustizia. Così...