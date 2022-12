Padova. Anziana scappa dal pronto soccorso, vuole tornare a casa. Aiutata dai carabinieri

PADOVA - Si è presentata alla caserma dei carabinieri di Prato della Valle stanca e disorientata. La signora, ultranovantenne, appariva infreddolita: ha chiesto aiuto ai militari dell'Arma per tornare a casa in zona Sacra Famiglia. Ma non aveva i soldi per il taxi.

I carabinieri l'hanno fatta accomodare in modo che si riscaldasse mentre verificavano l'indirizzo di casa. Uno di loro però si è accorto di un particolare non da poco: l'anziana aveva al polso il braccialetto che si mettono ai pazienti che accedono al pronto soccorso. Così i militari hanno scoperto che la donna era ospite di una casa di riposo di Padova e quella mattina era stata portata all'ospedale per un malore. Dopo di che si era allontanata e aveva vagato per la città mentre il personale sanitario della casa di riposo la cercava ovunque. È stata riaccompagnata al pronto soccorso.