CAMPOSAMPIERO - Un inno e un messaggio di speranza dall'ospedale di Camposampiero. I familiari di una donna morta per cause naturali consentono la donazione di reni, fegato e cornee, salvando così tre persone in attesa di trapianto. Un intervento straordinario durato sette ore che ha visto avvicendarsi in sala operatoria due equipe mediche con gli infermieri chiamati da casa urgentemente al posto di lavoro. In tempi di coronavirus, l'attività dell'ospedale cittadino non è concentrata solo sulle emergenze da Covid-19.

L'OPERAZIONE

Il tutto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. La signora T.L., 76 anni, residente a Cadoneghe, a causa di un'emorragia cerebrale, si è spenta poco prima di mezzanotte. La donna era ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale civile intitolato a Pietro Cosma. Dopo l'accertamento del decesso è stata subito trasferita in sala operatoria dove due equipe si sono alternate nel corso della notte per eseguire l'intervento chirurgico con il quale sono stati prelevati i reni, il fegato e le cornee della signora. L'operazione della donazione degli organi è durata fino alle sette di ieri mattina tra la grande soddisfazione dei medici del Cosma. Il nosocomio camposampierese, pressato come tutte le strutture sanitarie dall'incubo coronavirus, non è nuovo ad interventi chirurgici extra emergenza sanitaria in corso.

IL PRECEDENTE

Solo qualche settimana fa una donna di 103 anni di Vigonza, per la prima volta entrata in un ospedale, era stata operata al femore: era stata dimessa camminando sulle sue gambe. «Un fatto eccezionale a quest'età - l'aveva definito il primario del cto che l'aveva operata Guido Rocca - testimonianza del fatto che la nostra sanità garantisce naturalmente gli interventi indifferibili». Il felice esito della condizioni di salute della bisnonna di Vigonza e l'intervento di prelievo di organi effettuata l'altra notte, inorgoglisce il direttore generale dell'ulss 6 Euganea Domenicon Scibetta: «Nonostante l'attenzione sia concentrata sull'emergenza coronavirus, la nostra Ulss Euganea garantisce tutte le prestazioni considerate urgenti e impellenti - tiene a sottolineare il direttore Scibetta, impegnato h24 per far fronte al Covid-19 - L'alta competenza professionale e un'ottima organizzazione della struttura hanno permesso di operare con successo la signora anziana di Vigonza dalla tempra di ferro ed ora eseguire un intervento chirurgico estremante lungo e delicato come il prelievo di più organi alla signora di Cadoneghe».

Luca Marin Ultimo aggiornamento: 11:40