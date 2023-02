ESTE - Mette nel microonde il cuscino con i noccioli di ciliegia: va fuoco appartamento di una 92enne. Domenica mattina un incendio ha reso inagibile l’abitazione di un’anziana residente in via Monache. Le fiamme si sono propagate dal forno a microonde dove la signora aveva messo il suo rimedio contro i dolori al collo. Ad accorgersi dell’incendio è stata un’amica della nipote che, visto il fumo uscire dalla finestra, ha chiamato il 115. L’anziana è stata tratta in salvo dalla figlia e dal fidanzato della nipote, che hanno sfondato la porta e portato fuori di peso la donna. Soccorsa dai medici, sta bene. Dopo un’ora e mezza di ricerche, i pompieri hanno trovato anche la sua gattina.



A LIETO FINE

É stata una disavventura a lieto fine per nonna Italina, arzilla 92enne del centro. La donna, che a parte qualche reumatismo gode di ottima salute, aveva da poco fatto colazione e si apprestava a trascorrere una domenica serena. L’orologio segnava le 10.45. La donna, completamente autosufficiente, vive sola ma accanto a lei abitano figli e nipoti, che si recano spesso a trovarla. A farle compagnia è l’amata micia Ninì, sua inseparabile compagna da un anno. Italina si sentiva bene, a parte quel fastidioso dolore alle cervicali che ogni tanto la affligge. Per farselo passare, aveva preso il suo cuscino con i noccioli di ciliegia e lo aveva messo nel microonde per scaldarlo. Un gesto che ripeteva quasi quotidianamente. Senza pensarci, la signora ha lasciato il forno acceso con il timer e si è spostata con il suo girello in toilette, atto che probabilmente le ha salvato la vita. Mentre Italina si trovava in bagno, le fiamme sono divampate dal microonde e si sono rapidamente propagate in tutta la stanza. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire, ma non si esclude un malfunzionamento dell’elettrodomestico. Le fiamme sono rimaste circoscritte in cucina, ma il denso fumo ha invaso tutto l’appartamento, facendo scattare il salvavita. Quando Italina è uscita dal bagno, non ha visto nulla e ha sentito un forte odore di bruciato. «Mia suocera è stata colta da tanta paura, ma ha avuto la prontezza di ritornare in bagno - racconta la nuora Sandra - un’amica di famiglia ha visto il fumo e ha chiamato il 112. Per fortuna, eravamo tutti a casa e mi sono precipitata con il fidanzato di mia figlia in casa della nonna». I due hanno sfondato la porta e si sono fatti strada, prendendo di peso una confusa Italina e portandola in salvo. Nel giro di pochissimo, sono giunti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Este, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’appartamento. Intervenute anche un’ambulanza e un’automedica da Schiavonia, che si sono prese cura di Italina e dei suoi famigliari. L’anziana è stata portata in pronto soccorso per accertamenti, ma dopo qualche ora è stata dimessa. A coordinare le operazioni c’erano i carabinieri della stazione di Este, che hanno chiuso al traffico via Monache. Salvata la nonna, mancava all’appello solo la gattina. Prosegue la figlia: «Ho pregato i pompieri di trovarla e loro si sono prodigati». Dopo un’ora e mezza di incessanti ricerche, un vigile del fuoco ha visto qualcosa sbucare da una valigia aperta lasciata in un angolo della camera da letto. Era Ninì, nascosta là dentro evitando il contatto col fumo. Ancora impaurita, è stata riconsegnata a una felicissima Sandra.