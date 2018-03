Anziana sviene al supermercato: «Non ho i soldi per mangiare»

di Luisa Morbiato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Freddo e fame. Una combinazione che, in questi giorni di temperature particolarmente rigide, può diventare micidiale e poteva costare carissima ad un’anziana padovana. Protagonista della triste vicenda unache vive aalla: mercoledì mattina è collassata in una delle corsie del, mentre faceva la spesa. Il motivo? La pensione non le basta, soffre la fame, vive al freddo e non ha più forze per mantenersi.presenti, vedendola cadere all’improvviso a terra perdendo subito conoscenza, hanno urlato chiedendo aiuto. É così intervenuto unche, fortunatamente, si trovava nel negozio per fare anche lui la spesa.