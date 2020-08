CITTADELLA - È mancato sabato sera dopo una lunga malattia, Antonio Meneghetti. Aveva 85 anni. Originario di Cittadella dov’è nato ed ha vissuto per molti anni, risiedeva attualmente a Tombolo, vicino ad una delle figlie, per le necessità dovute alla sua situazione. E proprio nella sua casa, attorniato dagli affetti più cari, la moglie Elena ed i figli Paola, Mara, Giancarla e Diego, come aveva desiderato, sabato sera si è spento serenamente.



IMPEGNO E PASSIONI

Una persona molto conosciuta Meneghetti per la sua professione di artigiano, era frigorista, e poi per l’impegno nell’associazione di categoria e per la partecipazione alla vita cittadina attraverso il volontariato. « Gli piaceva molto leggere, si addormentava con il libro in mano - raccontano i familiari - Libri soprattutto sulla Seconda Guerra Mondiale ed i campi di concentramento. Ha vissuto da bambino quel periodo che gli è rimasto senza dubbio indelebile, sempre con il desiderio di approfondirlo » . « La sua seconda famiglia era l’associazione. Un tempo Unione provinciale artigiani ora Confartigianato Imprese Padova, nella quale si è dedicato moltissimo. Antonio era non solo capace nella sua professione, ma ha rappresentato anche una figura importante e di insegnamento per tanti, all’interno del nostro sodalizio » , lo ricorda Raffaele Zordanazzo, attualmente presidente provinciale e vicepresidente regionale dell’Anaf, associazione che riunisce gli artigiani in pensione e della quale il signor Meneghetti faceva parte. « Ha ricoperto importanti incarichi quale presidente del mandamento di Cittadella per più mandati, è stato vice presidente provinciale e poi membro del Consiglio generale - continua Zordanazzo - Si è speso in prima persona dedicandosi a favore di tutti i colleghi, credendo fortemente e dimostrando, com’è importante fare squadra tra colleghi, per il bene di tutti. Il suo agire è veramente stato d’insegnamento per tanti. Inoltre nel territorio di Cittadella - conclude Zordanazzo - Antonio Meneghetti è stato anche rappresentante del Coordinamento delle categorie economiche, organismo che riunisce i vari settori imprenditoriali, pronto a parlare con una voce unica quando si devono affrontare basilari questioni. Si è perso un validissimo associato ed una bravissima persona » .

«ERA UN RIFERIMENTO»

« E’ stato senza dubbio un riferimento per tutta l’Alta Padovana - evidenzia Flavio Carlana presidente del mandamento di Cittadella di Confartigianato - Un dirigente sempre presente, aperto anche alle altre categorie economiche come dimostra la direzione del Coordinamento. Senza dubbio ha fatto molto per il nostro territorio in questi anni e dobbiamo doverosamente rendergliene merito”. Meneghetti è stato anche Consigliere camerale nella commissione categorie e membro del Consiglio del Consorzio di bonifica Brenta con sede a Cittadella.Grande l’impegno anche nel sociale. Antonio Meneghetti è stato co-fondatore dell’Associazione volontari della Protezione civile di Cittadella. Era il 1987 e il servizio di volontariato fu istituzionalizzato a livello nazionale nel 1992. Lui ed altri cittadini sensibili, dopo tragedie quali quella del Vajont, sentirono la necessità di creare dei nuclei di cittadini da formare per supportare gli operatori professionali del soccorso in caso di grandi emergenze. Per molti anni è stato anche membro della Società operaia di mutuo soccorso di Cittadella, che gestisce diverse abitazioni e organizza iniziative di solidarietà.

Le esequie saranno celebrate martedì alle 15,30 nel Duomo di Cittadella, secondo le disposizioni di sicurezza sanitaria. Dopo la messa il feretro sarà tumulato nel cimitero della città murata.

