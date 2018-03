Antonio, l'idraulico scomparso da un mese, è rientrato a casa

di Vittorino Bernardi

TEZZE SUL BRENTA - Scomparso il 2 febbraio è, idraulico di 52 anni. A dare la notizia nella tarda serata di ieri è stato il figlio Davide con uno stringato post su Facebook. «Vorrei informare tutti che papà è tornato a casa poche ore fa. Ringrazio chiunque ci ha sostenuto e confortato con messaggi e a voce. Vi chiedo solamente di non scrivermi, in questo momento abbiamo bisogno di dedicarci ad altro. Grazie a tutti».Il padre di famiglia è tornato a casa dopo un mese, vissuto con angoscia dai familiari. Non sono state rese note al momento le. Del caso si è occupata la trasmissione. Antonio Marcato il 2 febbraio era uscito da casa per svolgere il suo lavoro, come gli altri giorni, per scomparire nel nulla, irraggiungibile al cellulare. Dopo la denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine i varchi elettronici stradali avevano intercettato il suo furgone in alcuni comuni tra Padova e Cittadella.