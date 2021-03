Antonio Carraro spa, 7 milioni di finanziamento da Sace-Cassa depositi

CAMPODARSEGO - Cassa depositi e prestiti e Sace hanno siglato un'operazione a supporto della crescita della Antonio Carraro Spa, azienda di Padova leader nel settore strategico dei macchinari agricoli e per la manutenzione civile, con un finanziamento di 7 milioni di euro, della durata di sei anni. La cifra è erogata da Cdp e garantita in tempi brevi da Sace tramite Garanzia Italia, lo strumento del Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19. Le nuove risorse confluiranno nel piano di investimenti di consolidamento e crescita in Italia dell'azienda, per i lavori di ampliamento degli spazi produttivi attraverso l'acquisizione di un'area industriale di circa 10.000 metri quadrati adiacente alla storica sede di Campodarsego ( Padova).

Per l'ad Marcello Carraro «l'andamento positivo e sempre in crescita delle vendite dei nostri trattori in tutto il mondo, degli ultimi cinque anni, ci ha dato lo slancio per intraprendere nuovi investimenti. Oggi, la nostra azienda è strutturata e sempre più proiettata nel futuro, con un marchio riconosciuto nel mondo per la qualità dei suoi prodotti dotati di soluzioni innovative talvolta uniche». «Questa operazione - commenta Paolo Calcagnini, Vicedirettore Generale Cdp - conferma il ruolo di Cdp al fianco delle aziende italiane che sanno distinguersi nei loro mercati di riferimento, per la costante ricerca di metodi all'avanguardia e per la forte impronta della tradizione e del Made in Italy nei loro prodotti d'eccellenza. Il comparto agroindustriale in cui opera la società, inoltre, rappresenta uno dei settori strategici per il nostro Paese con impatti positivi su tutto il tessuto economico locale e nazionale».

