L'immunologa Antonella Viola insiste sulla produzione dei vaccini in Italia: «Dovremo fare più richiami e non è ancora troppo tardi»

PADOVA - L'immunologa padovana Antonella Viola torna a parlare di vaccini e dell'opportunità di produrli direttamente in Italia, come aveva già suggerito in passato: «Ci serve organizzare la produzione di vaccini in Italia? Anche se chiaramente non è più la strada per affrontare questa prima campagna di vaccinazione, la risposta è comunque sì». Ne è convinta Viola, che insiste: «Se ci si fosse organizzati 4 mesi fa, oggi saremmo probabilmente in grado di produrre parte delle dosi che ci servono - sottolinea in un post su Facebook - ma non bisogna pensare che sia troppo tardi. I vaccini andranno aggiornati, è possibile che sia necessario vaccinarsi più volte (come per l'influenza) ed è necessario potenziare la produzione anche per i Paesi più poveri. È quindi importante partecipare allo sviluppo e alla produzione dei vaccini».



APPROFONDIMENTI IL PARERE L'immunologa Viola su AstraZeneca: «Arcuri lo usa per... L'ESPERTA L'immunologa Viola: «Allarme contagio tra i bambini e non... FARE ACCORDI SUBITO Pfizer taglia i vaccini L'immunologa Viola suggerisce la... PADOVA L'immunologa Antonella Viola sulla variante inglese:... LO STUDIO Variante Covid B1525 scoperta in Gran Bretagna. L'immunologa... L'ALLARME Covid, immunologa Viola: «Boom di bambini contagiati in... ATTUALITà PAY Nella sua pagina Facebook, l'immunologa Antonella Viola affrontaUna...

L'immunologa Viola su AstraZeneca: «Arcuri lo usa per fermare i contagi, ma blocca la malattia in 6 vaccinati su 10»

Una domanda al giorno! Ci serve organizzare la produzione di vaccini in Italia? Anche se chiaramente non è più la... Pubblicato da Antonella Viola su Lunedì 22 febbraio 2021

Ultimo aggiornamento: 09:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA