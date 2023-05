Antonella Viola aggredita verbalmente da un no vax. Interrotta la presentazione del suo libro al Salone di Torino

PADOVA - L’immunologa Antonella Viola è stata aggredita verbalmente da un no vax, durante la presentazione di un suo libro al Salone di Torino. «Avete mentito sugli effetti dei vaccini, avete mentito alla gente», ha urlato l’uomo, esponente noto del movimento torinese contro i vaccini. La presentazione di “La via dell’equilibrio.

Scienza dell’invecchiamento e delle longevità” è stata interrotta per alcuni minuti mentre il no vax, che era seduto tra il pubblico dell’Arena Robinson, è stato allontanato.

Per Viola è la prima contestazione, almeno dal vivo

«Finora non era successo nulla, ha avuto modi aggressivi e verbali. Avrei preferito un confronto, continuo a farlo con chi mi scrive. Questa non era la sede». L’episodio che ha visto protagonista la dottoressa padovana è solo l’ultimo di una serie di episodi di contestazioni che hanno accompagnato in questi giorni il Salone del Libro di Torino. Nei giorni scorsi era toccato ala ministra Eugenia Roccella subire (e reagire) alle parole di contestazione di un gruppo di attiviste del mondo femminista in polemica con le dichiarazioni di Rocella sulla questione dell’utero in affitto.