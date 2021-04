TORREGLIA - Fabio Legnaro è il titolare dell'antica trattoria Ballotta, sui Colli. Per dare un'idea della mazzata sugli Euganei vivono, 300 fra ristoranti e trattorie. In certi paesi ci sono più coperti che residenti. Soltanto a Torreglia, esistono 34 ristoranti con tremila coperti. Poi ci sono Vo', Rovolon, Arquà e Teolo. Ogni Pasqua ci vanno 70mila persone, non si trova un posto da una settimana prima. Il settore dà lavoro a 15mila...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati