di Alessandro De Bon

A immaginare Anna ci si potrebbe perdere tra baobab, faggi e edere. Anna è verde, molto verde. Verde pastello, ma anche acrilico, a olio o pantone. Se però Anna non vi basta immaginarla, ma volete proprio vederla, allora dovreste mettere in agenda un last minute per il Portogallo, a Castelo Branco, a metà di quella striscia di terra che dà il via all'Atlantico. Lì, al Centro de Cultura Contemporanea troverete il verde ma pure il giallo, il rosso, l'arancio e il nero diuna deiselezionati da Ilustrarte, la prestigiosa Biennale di illustrazione per lUna dei cinquanta tra gli oltre tremila che da 105 Paesi sparsi per il mondo hanno mandato le loro tavole, incrociando le dita.«Sono felicissima - assicura lei,e oggi torinese per dimora - è un grande onore e una splendida opportunità. Come sempre quando partecipo a questo genere di manifestazioni cerco di mandare le tavole che vanno oltre l'illustrazione che sono; le tavole che si portano dietro un pezzetto di me. Aho mandato quelle de La volpe e l'aviatore (Editions Notari, Svizzera, uscito in Italia per Kite edizioni, ndr) un libro per me molto importante, a cui ho lavorato tantissimo». A questo punto bisognerebbe infilare le matite in valigia....