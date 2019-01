​Il saluto romano al funerale per l'addio a Visentin di Forza Nuova

di Luisa Morbiato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Basilica del Santo gremita per l'ultimo saluto ad, 44 anni, deceduto a causa di un male incurabile. Visentin, dipendente dell'Arca del Santo, era molto conosciuto anche grazie al suo impegno in Forza Nuova della quale era segretario regionale. Al termine di una cerimonia funebre, sobria e commossa, lontano dal sagrato della chiesa i militanti gli hanno tributato il saluto romano. A celebrare il rito padre Oliviero Svanera, rettore della Basilica. «Andrea amava la vita e si è aggrappato ad essa con speranza cercando di sconfiggere il male anche quando non era più possibile - ha detto Svanera - Una persona generosa, benvoluta ed amata, ricordiamo la sua correttezza, il rispetto per le idee altrui anche nella difficile lotta sostenuta per le sue idee politiche, lo