Andrea Guarniero, il mistero dell'imprenditore freddato dai sicari nelle Filippine. Caso ancora aperto

PADOVA - La sera del 28 marzo del 2019 l'imprenditore padovano Andrea Guarniero è stato ucciso da due sicari davanti alla sua casa nelle Filippine. Da allora sono trascorsi tre anni e mezzo, e l'omicidio resta ancora un mistero anche se il caso rimane aperto. E a fare il nome di Andrea Guarniero, davanti al Gip Maria Luisa Materia, è stato Carlo Orlando durante l'interrogatorio di garanzia e in carcere per 164 chili di droga. Il 50enne ha sostenuto che avrebbe dovuto aprire con Guarniero una società per la produzione di prodotti legali di canapa indiana. Daniele Guarniero, fratello minore di Andrea, ha dichiarato: «Andrea mi aveva parlato di Carlo e sapevo che erano molto amici. Ma Carlo prima della morte di mio fratello non lo avevo mai incontrato». Daniele, raggiunto al telefono, non nasconde di essere un po' sconvolto dall'avere appreso l'arresto di Carlo per la detenzione di 164 chili di stupefacenti. «Carlo l'ho conosciuto - ha ripreso - dopo il decesso di Andrea. Devo dire che con noi è stato sempre molto gentile. Mi ha aiutato a sistemare il giardino di una casa in via dei Colli. E poi mi ha fatto il nome di una persona a cui Andrea aveva prestato dei soldi. Insomma, con noi si è comportato sempre molto bene».



Nato e cresciuto a Padova, studiando al liceo Tito Livio e diventando campione d'Italia Under 15 con il Petrarca Rugby, Andrea Guarniero era diventato amministratore dell'azienda Multichimica di Mestrino prima di cambiare vita trasferendosi con la moglie Ciryl nelle Filippine. Il 28 marzo 2019 fa è stato ucciso nella città di Dauin, dove viveva dal 2014 con la moglie e il figlio. Due sicari gli hanno sparato per poi dileguarsi. Fin da subito sul tavolo degli investigatori sono finite tre ipotesi. La prima: un delitto legato al mondo degli affari. La seconda ipotesi: un delitto legato all'eredità. La moglie è stata più volte ascoltata ma non sarebbe emerso nulla. La terza: dissidi con un vicino di casa.