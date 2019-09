Picchia e perseguita la fidanzata che vuole lasciarlo, ballerino arrestato

di Camilla Bovo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CASALE DI SCODOSIA - È tornato a far parlare di sé, ballerino e cantante latin-pop conosciuto con il nome d'arte di Andy Milo. Non certo per il suo curriculum artistico, bensì per l'arresto avvenuto nel ferrarese per stalking (visto le numerose chiamate e messaggi offensivi, ma anche l'imbrattamento delle mura di casa con scritte ingiuriose) e lesioni aggravate ai danni della sua fidanzata, che voleva lasciarlo. Le violenze, fisiche e psicologiche, sarebbero durate per mesi.