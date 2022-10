Andrea Crisanti (Pd) si registra in Senato: «Emozionato come uno scolaretto al primo giorno di scuola»

PADOVA - «Sono emozionato come uno scolaretto al primo giorno di scuola». Lo ha affermato ai giornalisti il neo senatore Andrea Crisanti del Pd prima delle operazioni di accredito.

E continua: «Essendo stato eletto in una circoscrizione estera mi occuperò degli italiani che vivono fuori dall'Italia che hanno molti problemi. Però sono un ricercatore, un educatore, un medico e questi sono campi in cui penso di poter dire qualcosa».Per il virologo, professore all'Università di Padova, è la prima volta in Parlamento.