​VENEZIA - «Io candidato a governatore del Veneto ? Una cosa è certa, sicuramente se c'è un contributo da dare per minare l'egemonia della destra ci sono, anche solo per dare i volantini». Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il senatore Pd e microbiologo dell'Università di Padova Andrea Crisanti. «Se non lo escludo? Io non mi arrendo mai - concludono - questo è certo».