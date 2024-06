Andrea Crisanti candidato per il posto di Zaia? «Solo con il consenso unanime del Pd, io vorrei vincere»

Le prossime elezioni regionali in Veneto «non le escludo a priori, se c'è un consenso davvero trasversale nelle forze di opposizione, e il sostegno unanime del Pd». Il professore di microbiologia e senatore dem Andrea Crisanti ha commentato così all'Adnkronos Salute le indiscrezioni secondo cui potrebbe essere al vaglio il suo nome come candidato del Pd nel 2025, era post Luca Zaia. «Se mi piacerebbe essere il prossimo governatore del Veneto? Il punto non è se piaccia a me, ma se piace ai veneti, eventualmente. Certo non mi candiderei con la certezza di perdere, io vorrei vincere».