CITTADELLA Vip in quarantena nullafacenti con il rischio che a farne le spese siano prestanza fisica e soprattutto estetica? Assolutamente no, almeno per quanto riguarda coloro che si affidano ad Andrea Carollo, il personal trainer delle very important person nonché istruttore con la sua Carollo Academy di vari atleti in discipline sportive di combattimento. Con lui si allenano attrici ed attori, showgirl, modelle e sportivi. «Questo momento così difficile con le palestre chiuse, per me è stato un duro colpo perché inizialmente mi sono trovato spaesato ed anche i miei clienti. La mia è una professione nella quale è essenziale la vicinanza con l'allievo, sia in palestra che all'aperto - spiega Carollo - Essendo una persona che non si arrende, ho pensato di attivarmi con la modalità online». E la risposta non si è fatta attendere.



GLI AFFEZIONATI

«Attualmente sto seguendo dalle Hawaii l'attore hollywoodiano Clayton Norcross, molto conosciuto per essere stato il primo Thorne della storica serie Beautiful. Appena all'inizio della pandemia si è spostato da Los Angeles alle Hawaii. Doveva venire da me in Italia per un mese e mezzo di attività, come ormai tradizione proprio durante la primavera. Ancor più quest'anno per prepararsi al meglio». Norton ha infatti firmato un contratto come attore per un film sulle arti marziali. «Avrei dovuto non solo curarne l'allenamento fisico, ma insegnargli alcune tecniche per le scene della pellicola. Per questo ero in contatto con il produttore per coordinarmi al meglio assieme a Clayton. Le riprese erano programmate in Thailandia. Una preparazione non solo recitativa, ma anche fisica». Ma il bell'attore non si è dato per vinto, come specifica Carollo. «Rinviato a data da destinarsi il film, si è deciso di iniziare delle sessioni online per il mantenimento della forma fisica. L'allenamento per me avviene ad ora tarda, per lui no e lo invidio vedendo dietro di lui il mare delle Hawaii».



LA FOTOMODELLA

Ad allenarsi in questo momento c'è anche la padovana Francesca Lukasik, fotomodella e più volte protagonista in varie edizioni del magazine Playboy . Ora abita a Reggio Calabria. «Anche lei è una mia allieva, da tempo era ferma con gli allenamenti per motivi personali - spiega Carollo - Mi ha chiesto di seguirla con la nuova modalità ed è soddisfatta. L'online è un nuovo approccio anche per me. Utilizzo cellulare, tablet e computer in base alle situazioni. Posso osservare la correttezza degli esercizi, interagire istantaneamente e soprattutto controllare il rispetto del programma stabilito. Elemento psicologico non secondario quest'ultimo. Certo, adoro il contatto umano, ma nonostante l'emergenza Coronavirus planetaria si possono continuare gli allenamenti beneficiandone oltre che nel corpo anche nello spirito. Mi sto organizzando con altri vip ed atleti, nell'attesa di tornare a fare esercizi tra la natura com'è nel mio stile». Ultimo aggiornamento: 11:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA