​Morto il dottor Girolamo Pavanello, pioniere dei laboratori analisi privati

PADOVA - Lutto nel mondo della sanità veneta, è mancato Girolamo Pavanello, 77 anni, fondatore di Analisi Mediche Pavanello azienda leader tra le strutture sanitarie private accreditate tra Venezia e Padova.

Medico attento, manager lungimirante e uomo ecclettico, dai mille interessi, era stato cofondatore e presidente di Confindustria Sanità, ideatore nel 2009 di "Rete diagnostica italiana" con sede a Limena e in grado di fornire analisi di laboratorio a case di cura ed enti specializzati e creatore nel 2019 della Sipres, l'azienda di cosmesi che produce emulsioni corpo-viso con marchi propri per l'Italia e l'estero e conta un centinaio di dipendenti e di una società immobiliare. Nato a Mirano, cittadina a cui era sempre rimasto molto legato e nel quale saranno celebrati i funerali, Girolamo Pavanello si era trasferito a Oriago di Mira, paese natio della moglie Franca, dopo il matrimonio.



Laureatosi in medicina all'Università di Padova nel 1975 fondò a Ponte di Brenta il primo centro al quale ne seguirono un'altra decina tra Padova e Venezia diventando un importante network di strutture sanitarie con oltre 300 tra dipendenti e collaboratori.



«Fu anche tra i fondatori di Anisap veneto ricorda Alda Di Chiara amministratore delegato del Gruppo Pavanello - che raggruppa oggi una ventina di strutture che si occupano di analisi e associata a Confindustria Sanità veneta. Una persona sempre sorridente, pronta alla battuta ma anche estremamente curiosa e attenta. Si interessava di arte, di pittura e di letteratura ma tutte le sue attenzioni erano per la famiglia racconta Di Chiara. - Era un vero e proprio capofamiglia, innamorato della moglie, dei figli e dei nipoti con spirito patriarcale e ricambiato da tutti».



Pavanello oltre alla moglie Franca lascia le figlie Susanna e Chiara, i generi e gli amati nipoti e la sorella Bianca. I funerali saranno celebrati Venerdì alle 15 nel Duomo di San Michele Arcangelo di Mirano e dopo il rito funebre la salma sarà accompagnata nel cimitero di Oriago. Per consentire la partecipazione anche on line le esequie saranno trasmesse in diretta streaming nella pagina social dell'impresa funebre Lucarda.