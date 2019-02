Medico ossessionato da quell'amore finito: molesta l'infermiera, condannato

di Luca Ingegneri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Non si è mai rassegnato alla conclusione della loro lunghissima relazione sentimentale. Ha approfittato del suo ruolo all'interno del reparto per molestare e tormentare la ex. Un cinquantenne medico anestesista in servizio alla rianimazione centrale dell'Azienda ospedaliera, difeso dall'avvocato Piero Someda, è andato incontro ad una condanna di tre mesi di reclusione, con pena sospesa. Il giudice Marina Ventura ha infatti derubricato l'accusa originaria di stalking in quella di molestie telefoniche. Il medico dovrà risarcire la donna, un'infermiera 37enne di Albignasego, assistita dal legale Stefano Marrone, con tremila euro.