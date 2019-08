di Marina Lucchin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Notte di violenza sabato a Padova. A due passi da Prato della Valle si è scatenata una, per contrastare. I due sono arrivati in Italia con la speranza di vivere liberamente la loro omosessualità, che in patria è punita anche con tre anni di reclusione in carcere. Uno dei due innamorati è stato, proprio nel cuore di una Padova animata dalla movida di un torrido sabato sera di agosto. L'aggressione ha innescato una spirale di violenza che ha portato a un arresto e a una denuncia: in tre sono finiti in ospedale, compreso un poliziotto. Gli stranieri protagonisti, tutti irregolari, potrebbero essere espulsi.