PIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA) - Prelevavano materiale, tra cui ci sarebbe anche l'amianto, che poi mescolavano ai rifiuti da far bruciare all'inceneritore di Padova. Due dipendenti di Etra sono stati fermati dai carabinieri questa mattina, 7 giugno, alle prime luci dell'alba a Piazzola sul Brenta, mentre erano a bordo di un mezzo aziendale. Cinque in tutto le persone accusate di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, peculato, attività di gestione di rifiuti non autorizzata e combustione illecita di rifiuti.

Fermati due dipendenti di Etra

Il blitz è stato effettuato dai carabinieri del Nucleo investigativo del reparto operativo di Padova e dai forestali, un'attività coordinata dalla Procura patavina. A quanto è emerso dalle indagini i due dipendenti di Etra (estranea ai fatti) avrebbero più volte deviato dal percorso previsto per la raccolta dei rifiuti con il mezzo aziendale per andare a prelevare materiale dismesso di diversa natura presso tre aziende dell'Alta padovana. Una volta presi i rifiuti, li mescolavano agli altri e li portavano all'inceneritore di Padova, senza comunicarlo al personale della struttura. In cambio, le aziende pagavano i due lavoratori di Etra.

Durante le perquisizioni di questa mattina, i carabinieri hanno trovato presso due delle aziende una cospicua quantità di rifiuti catalogati come speciali ma non pericolosi. E sul terreno vicino a una delle due c'era una vera e propria discarica a cielo aperto con bancali di eternit. I rifiuti sono stati sequestrati.

L'azienda: «Attendiamo il corso della giustizia ma tolleranza zero»

«I nostri raccoglitori, così come tutti i nostri dipendenti - afferma il presidente del CdA di Etra, Flavio Frasson - sono il nostro orgoglio, di fatto rappresentano l’energia e la fatica con cui Etra cura il territorio. Tuttavia ribadisco che Etra ha adottato da tempo specifiche politiche aziendali che indicano in modo chiaro i comportamenti da tenere sul luogo di lavoro e, da ultimo, ha concluso un significativo lavoro di adeguamento ed aggiornamento del proprio modello di gestione ex D.Lgs. n. 231/01, nonché del piano triennale anticorruzione e trasparenza. Queste policy, e questi presidi di controllo interno, si fondano su principi di correttezza e trasparenza e mirano a garantire la legalità ed il pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Tutti i dipendenti dunque sono chiamati al loro rispetto: su questo non si transige. Se quindi dovessero emergere, all’esito delle indagini, responsabilità in capo ai due lavoratori indagati, prenderemo tutti i provvedimenti del caso perché per noi l’onestà e l’integrità sono valori imprescindibili che devono accomunare tutti i nostri dipendenti. La tolleranza in caso di comportamenti comprovatamente disonesti è pari a zero e ciò anche a tutela della reputazione dell'azienda nonché di tutte/i le/gli altre/i dipendenti di Etra che, quotidianamente, svolgono le loro mansioni in maniera assolutamente professionale, con dedizione e onestà. Saremo, dunque, sempre al fianco delle autorità competenti per garantire la piena legittimità e correttezza nell’erogazione dei nostri servizi».