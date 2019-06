Marina militare all'amianto, il Pg impugna l'assoluzione degli ammiragli

PADOVA - Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia, Antonio Mura, a seguito dell'istanza presentata dall'avvocato Ezio Bonanni, Presidente dell'Osservatorio Nazionalee difensore di tre parti civili, familiari di tre, e dagli altri difensori di parte civile nello stesso processo (Marina Bis), ha impugnato la sentenza del Tribunale Penale di Padova, giudice Chiara Ilaria Bitozzi, depositata il 15 aprile 2019. Con tale sentenza, da una parte con la formula «il fatto non sussiste», adducendo che non si fosse raggiunta la prova in ordine alla certezza della diagnosi di mesotelioma e, per tre casi, con la formula «per non aver commesso il fatto», ritenendo inesistente la legge scientifica del cosiddetto effetto acceleratore, in base alla quale ogni esposizione rileva quantomeno per l'abbreviazione dei tempi di latenza e, quindi, per l'anticipazione del decesso. Si tratta degli Alti Ufficiali dellaa cui il Pm, Sergio Dini ha contestato, tra gli altri, il reato di omicidio colposo e lesioni colpose, per la morte o le infermità di numerosi appartenenti allaItaliana, esposti alle polveri di, in assenza di cautele.Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia, unitamente alle parti civili, ha sostenuto l'erroneità del ragionamento e delle considerazioni contenute nella sentenza assolutoria di primo grado. Sono state quindi accolte le tesi espresse da Bonanni «sempre più determinato nella battaglia di legalità per assicurare giustizia ai familiari degli, vittime di uno Stato che non li ha tutelati». L'utilizzo di, nelle unità navali e negli arsenali, ha provocato non meno di, che costituiscono la punta dell'iceberg delle patologie asbesto correlate (tra le quali ricomprendere il tumore del polmone, della laringe, degli altri organi del tratto gastrointestinale, oltre che le placche pleuriche, l'asbestosi), spiega l'Osservatorio Nazionale Amianto. In tutto alla Procura di Padova risultano segnalati 1101 casi di patologie asbesto correlate (dati confermati anche nella relazione finale della Commissione Parlamentare d'Inchiesta della scorsa Legislatura). Si attende, quindi, il processo di appello, «nella speranza che le vittime di questa strage trovino giustizia», spiega Bonanni.