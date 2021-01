Dal Veneto alla Francia per prendere un autista padovano ferito: l'ambulanza fa 1.500 chilometri in 34 ore

PADOVA Un viaggio di oltre 1.500 chilometri, in 34 ore. Lo hanno compiuto i volontari della Croce Rossa di Padova per andare a prendere, in Francia, un autista padovano rimasto vittima di un incidente.



«Non ci fermiamo mai. Questa volta siamo andati in Francia, ancora un trasporto sanitario internazionale: operando in condizioni ambientali non sempre facili, con temperature attorno ai 7 gradi sotto lo zero, la nuova ambulanza per i trasporti a lunga percorrenza del nostro Comitato - raccontano - ha raggiunto il centro ospedaliero di Valence attraversando le Alpi per riportare in Italia un paziente di 56 anni». Missione compiuta in un giorno e mezzo.

F.C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA