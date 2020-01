Ambarabà, il festival per bambini a Monselice

Una pacifica invasione culturale. Ambarabà è un festival culturale che intende abbracciare la città di Monselice con laboratori, spettacoli di teatro, illustrazioni, letture animate, degustazioni e proiezioni di anime d'autore. Il nucleo principale della manifestazione che si terrà dal primo febbraio al primo marzo è la mostra d'illustrazione Mukashi Mukashi e storie dall'arcipelago sottosopra, un progetto realizzato in collaborazione con la Fondazione Stepan Zavrel e il Comune di Sàrmede (Treviso), in esposizione a Villa Pisani. Mukashi Mukashi vuol dire C'era una volta in Giappone ed è il titolo di una mostra dedicata alla cultura giapponese in cui scoprire fiabe, giochi, libri e poesie, per un incontro genuino con la cultura di questo Paese, costruita attraverso uno stretto dialogo con illustratori, esperti e studiosi del Giappone. La mostra offre un ampio sguardo sul mondo dell'illustrazione e invita all'incontro con pubblicazioni di spicco per innovazione estetica e ricchezza narrativa. Il suo pubblico abbraccia il mondo della scuola e quello delle famiglie, l'universo degli illustratori e quello degli appassionati di settore. L'esposizione è un progetto della Fondazione Zavrel di Sàrmede, che accoglie ogni anno centinaia di illustratori, autori, editori, e migliaia di bambini.

Tre le sezioni espositive. Storie dall'arcipelago sottosopra è la personale dedicata a Philip Giordano, illustratore nato in un paesino della Liguria da madre filippina e padre svizzero. Per sette anni ha vissuto in Giappone. I suoi libri illustrati sono stati tradotti in tutto il mondo e ha collaborato con riviste, musei, fondazioni e case editrici internazionali. I suoi lavori sono stati riconosciuti e premiati da American Illustration, Communication Arts, 3×3, Society of Illustrators di New York e inseriti nei White Ravens. Il suo primo libro come autore, Il pinguino che aveva freddo, ha vinto il Premio Andersen nel 2017 come Miglior libro 06 anni. Philip condurrà i visitatori in un Giappone colorato, pieno di forme geometriche, che costruiscono scenari fantastici dove aleggiano meduse, draghi, spiriti, mostri e bambini speciali in grado di compiere imprese sovrumane. La seconda è Mukashi, mukashi, che vuol dire C'era una volta in Giappone: è il nucleo tematico della mostra, con giochi, fiabe, libri e poesie per conoscere e esplorare il Paese del Sol Levante. La terza si intitola Panorama 35: saranno presenti le opere degli illustratori giapponesi Susumu Fujimoto, Yocci, Junko Nakamura, Chiaki Okada e Michio Watanabe.

