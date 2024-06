VENEZIA - Il Tribunale del Lavoro di Padova ha condannato la Professional Solutions srl, società che effettua le consegne nel sito Amazon di Vigonza (Padova), a risarcire due lavoratori assunti con un contratto di apprendistato e licenziati dopo averlo concluso. Lo rende noto oggi, 13 giugno, la Filt Cgil di Padova, che li ha assistiti con l'avvocato Giancarlo Moro.

I due lavoratori, uno italiano e l'altro ucraino, a ottobre e a dicembre 2019 erano stati assunti da una delle sei società che hanno in appalto l'attività di consegna dei pacchi Amazon a Vigonza, con un contratto di apprendistato professionalizzante finalizzato al raggiungimento della qualifica di autista (livello G1, Ccnl Logistica, Trasporto, merci e spedizioni), salvo poi venir licenziati una volta terminato il periodo. «Di fatto - sottolinea Daniel Perta, segretario Filt Cgil Padova - tra loro e un autista normale non c'era nessuna differenza. Dobbiamo intenderci: un conto è se un giovane va a fare l'apprendista, per esempio, in un laboratorio artigianale o in un'officina. Ma altra cosa è se l'apprendistato consiste nel guidare un furgone tutto solo e svolgere il proprio compito come tutti gli altri lavoratori. Allora siamo di fronte ad un abuso». Secondo Perta si tratta di «due sentenze che aprono la strada a decine di possibili ricorsi, perché sono stati tanti gli autisti assunti con un contratto di apprendistato da società che lavorano per Amazon per poi venire lasciati a casa. Il nostro appello è per loro: chiamateci o scriveteci, sottoponeteci il vostro caso e se ci sono i margini vi sosterremo nel ricorso».