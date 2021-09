PADOVA - Nuove assunzioni in arrivo per Amazon. E c'è spazio anche per i padovani. Il colosso dell'e-commerce, che nel Padovano ha uno dei suoi centri di smistamento merce, cerca 500 nuovi profili a cui proporre un contratto a tempo indeterminato, con un occhio privilegiato alla tecnologia: questi vanno ad aggiungersi alle 3 mila assunzioni già effettuate nel 2021 per un totale di 12.500 dipendenti in tutta Italia. E per spiegare cosa si...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati