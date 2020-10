Dinastia Mandorlini, il figlio Matteo regala al papà la prima vittoria da allenatore

Si erano 'scontrati' più volte in passato padre e figlio da avversari, ma adesso Andrea Mandorlini, tecnico del Padova, e il figlio Matteo, centrocampista dei biancoscudati, remano sulla stessa barca, e ieri sera sono stati protagonisti nel primo successo dei veneti in serie C, 3-1 sul Mantova.

Primi 3 punti del torneo - dopo un avvio stentato con un pareggio e una sconfitta - e primo gol nel nuovo campionato di Matteo, il sigillo del 3-1, nel finale di ripresa. Papà Mandorlini l'aveva lasciato in panchina, ma nel finale, per non correre rischi in fase difensiva, l'ha fatto subentrare a Saber. E Matteo, 32 anni, ci ha messo pochi minuti a mettersi in luce.

La rete

Sugli sviluppi di un cross battuto da Curci, Mandorlini junior si è fatto trovare pronto in area e, preso il rimbalzo di un difensore, ha girato veloce la palla in rete. Grande gioia del papà-allenatore e 'pugnò di intesa tra i due. Andrea Mandorlini, ex Inter, allenatore su diverse panchine di B e di A, con un gran passato soprattutto a Verona, che portò dalla Lega Pro alla massima serie, aveva già incontrato Matteo più volte da giocatore avversario. La prima volta in un lontano Verona-Brescia di serie B, nel 2011-2012. Il figlio debuttava quel giorno con la maglia delle 'rondinelle', Mandorlini era il tecnico dei gialloblù scaligeri. Anche in quell'occasione Matteo entrò dalla panchina, e quando passò davanti a quella del Verona il papà si spinse avanti e lo abbracciò, quasi commosso. Adesso nel Padova è più semplice. Papà e figlio hanno la stessa maglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA