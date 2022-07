PADOVA - Attimi di panico ieri mattina all'istituto Valle di via Tiziano Minio nel quartiere Arcella, dove si stavano svolgendo le prove orali degli esami di maturità. Intorno alle 10,30 al piano terra, era in servizio la collaboratrice scolastica Cinzia Masiero, la prima ad aver avvertito un forte e penetrante odore di gas che ben presto ha invaso tutto l'edificio.

L'odore invade le aule

Subito è scattato l'allarme ed è stato chiesto l'intervento dei vigili del fuoco che sono prontamente arrivati in via Minio. Contemporaneamente il personale ha provveduto ad avvisare i presidenti delle tre commissioni ed i commissari che stavano esaminando i ragazzi. L'odore di gas velocemente aveva già raggiunto anche le aule ai piani superiori ed era avvertito da tutti. I professori hanno informato gli studenti che hanno tranquillizzato i ragazzi e subito li hanno fatti uscire dall'edificio.

Un'evacuazione veloce ma avvenuta in modo ordinato e preciso con i ragazzi in fila indiana che hanno raggiunto il grande cortile dell'edificio. Qui si sono sistemati nelle parti in ombra che offrivano un po' di refrigerio considerata la temperatura di metà mattinata. Il forte odore che si avvertiva ha fatto temere che in quell'area si fosse prodotta una qualche fuga di gas.

Ispezione della scuola

Una volta messi in sicurezza tutti gli studenti ed il personale, i vigili del fuoco ed i tecnici intervenuti sul posto hanno iniziato un'accurata ispezione della scuola. Sono stati verificati in primis i locali caldaie, e tutti gli impianti del grande edificio, le aule ed i laboratori senza però che fosse trovato alcun riscontro. Tutto è risultato in ordine senza alcun segno di fughe di gas, nonostante la scuola fosse stata controllata palmo a palmo.

I vigili del fuoco sono quindi usciti nel cortile che funge anche da parcheggio, e hanno verificato che fra le auto in sosta non ve ne fosse qualcuna alimentata a gas, dalla quale avrebbe potuto originarsi la fuga, ma anche questa ispezione ha dato esito negativo. Per non lasciare nulla di intentato i vigili del fuoco hanno provveduto anche a contattare il confinante istituto scolastico dei padri Rogazionisti, nell'ipotesi che il forte e acre odore di gas potesse provenire da qualche guasto prodottosi in quella scuola ma trovando, anche in questo caso, tutto in ordine.

Ritorno nell'edificio

Dopo oltre un'ora, completate tutte le verifiche, i vigili del fuoco hanno considerato l'istituto Valle sicuro e i ragazzi che avevano atteso in ordine sono rientrati nella scuola e hanno potuto riprendere lo svolgimento del loro esame orale. I vigili del fuoco a loro volta hanno provveduto ad avvisare AcegasApsAmga, che si occupa dell'erogazione del gas in città, per ulteriori verifiche.

Ieri mattina in città c'era vento. La leggera brezza potrebbe aver trasportato il gas verso l'istituto Valle da un altro punto dell'Arcella, quartiere che non è nuovo a queste problematiche. Di recente, infatti, vigili del fuoco e tecnici dell'azienda di distribuzione del gas erano dovuti intervenire in due distinte serate in via Durer a circa un km da via Minio. In quelle occasioni i residenti avevano lanciato l'allarme sentendo il forte e pungente odore di gas. L'asfalto della via presentava dei piccoli rigonfiamenti. In entrambe i casi il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici di AcegasApsAmga aveva scongiurato danni peggiori.