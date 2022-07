Allagata via Nazareth a Padova, la protesta dei residenti: «Tecnici intervenuti con grave ritardo»

PADOVA - È stata una giornata di difficoltà quella di ieri, 27 luglio, per residenti e commercianti di via Nazareth. Intorno alle 9.30 tra il civico 16 e il civico 20 si è rotta una conduttura dell'acqua sotto il manto stradale e una grande quantità d'acqua ha allagato la carreggiata. Con inevitabili disagi per la viabilità. «Abbiamo segnalato la situazione ad acquedotto e vigili urbani intorno alle 10 - raccontano residenti e commercianti - Il risultato? Hanno mandato una persona alle 16 a fare delle foto, un operaio a mettere i cartelli di pericolo e nessuno che si occupasse di riparare la condotta». Di recente un'altra conduttura dell'acqua si era rotta, provocando un serio allagamento in via Forcellini. In quel caso i tecnici di Acegas e del Comune sono arrivati immediatamente.

