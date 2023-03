Casa esplosa e mamma morta carbonizzata, la Procura indaga per omicidio colposo

SANT'URBANO (PADOVA) - Omicidio colposo. La Procura di Rovigo indaga anche per omicidio colposo relativamente all'esplosione della casa di Sant'Urbano, dove è morta Alina Crenicean, 36 anni. Lo sottolinea il sostituto procuratore Manuela Fasolato. La Procura aveva aperto un fascicolo contro ignoti per incendio, crollo e altri disastri colposi, ora si aggiunge un'altro pesante capo d'accusa. La casa è sotto sequestro per permettere agli inquirenti e ai tecnici di capire cosa abbia causato l'esplosione: dai primi accertamenti pare si tratti di una fuga di gas. L'autopsia sulla vittima è stata fissata per il 30 aprile.

Casa esplosa - cosa e' successo

La mattina del 26 marzo, poco prima delle 8, la casa di via Gorghi a Sant'Urbano è esplosa. E subito dopo è scoppiato l'incendio. Alina è morta nell'esplosione, si trovava al piano di sotto. Il marito e i figli erano al piano di sopra e sono riusciti a scappare. Per lei non c'è stato nulla da fare.