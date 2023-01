Albignasego. Supermercato Alì finito da mesi ma non viene aperto: personale assunto da mesi ma qualcosa blocca tutto

ALBIGNASEGO - «Auspicabilmente all'inizio del 2023». Risponde così Gianni Canella, vicepresidente Alì Spa a chi lo interroghi sull'apertura del nuovo punto vendita in via Milano ad Albignasego. A destare curiosità in paese è il fatto che la struttura sia apparentemente ultimata da qualche mese, eppure abbia passato il Natale con le saracinesche abbassate e non abbia approfittato del mese che solitamente registra il maggior numero di acquisti.





Tante lefornite dal chiacchiericcio nato in piazza come sui social. Se secondo alcuni il tallone d'Achille del supermercato potrebbe essere la mancanza di giovani lavoratori disponibili a stare il sabato e la domenica tra corridoi e scaffali, dietro il banco frigo o alla cassa, per altri è una manna dal cielo che arrivi in città un operatore della grande distribuzione organizzata a offrire nuovi posti di lavoro.



A freddare il parlottìo è proprio Canella che conferma: «Il negozio è finito e pronto all'apertura, altrettanto il personale è già assunto da mesi». Alla stessa maniera il vice presidente blocca anche i pour parler relativi alla mancanza di permessi o ad alcuni aspetti ancora da normare, svelando l'arcano della questione: «Purtroppo stiamo aspettando che Enel termini l'elettrificazione dell'area. La nostra speranza era chiaramente quella di riuscire ad aprire entro Natale, se non prima, ma ad oggi non abbiamo notizie concrete su una data definitiva da parte di Enel».



Se l'apertura è stata guastata dai lavori in corso che non hanno consentito di approfittare delle ricche spese delle festività mettendo subito a pieno ritmo il punto vendita, in casa Canella è stato comunque periodo di grandi festeggiamenti. A portare l'allegria è stato il 91esimo compleanno del patron Francesco che, nel 1971, dopo 13 anni di gavetta da dipendente, ha inaugurato il primo Supermercato Alì a Padova, introducendo in Italia il banco gastronomia servito. Una crescita inarrestabile consacrata nel giro di vent'anni dalla nascita del primo centro commerciale ad Abano Terme e dal raggiungimento dei 100 punti vendita nel 2012, fino a registrare il miliardo di fatturato nel 2015. Un'ascesa del gruppo che ha già fatto il suo ingresso in città con il supermercato di Sant'Agostino e che si scontra ora, superati i 50 anni dell'azienda, con la difficoltà dell'apertura nella zona centrale, nel quartiere di san Lorenzo, di questo nuovo supermarket.