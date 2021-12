PADOVA - Sacrifici, tenacia, passione, ottimismo e tanta voglia di fare, da sempre sono la sua forza. Che nell’ultimo mezzo secolo lo hanno portato a diventare uno degli imprenditori più affermati, e la sua azienda, dopo l’inaugurazione nel 1971 del primo punto vendita di alimentari in via Curzola, ad avere ora oltre 4.500 “collaboratori”. Francesco Canella, 90 anni a fine mese, è stato ieri il protagonista dell’evento celebrativo per i “primi” 50 dei supermercati Alì da lui fondati in collaborazione con i fratelli Settimo e Pietro, che si è tenuto nella sede direzionale di via Olanda. Al suo fianco la moglie Rossella, i figli Marco e Gianni, i fratelli, il cugino Ernesto, i nipoti, i dipendenti “storici” e molte autorità, che gli hanno unanimemente riconosciuto straordinarie capacità imprenditoriali, ma soprattutto un’enorme carica di umanità dimostrata nei confronti dei dipendenti, ma anche dei bisognosi, e per l’attenzione riservata all’ambiente e al territorio.

Agli interventi, quindi, si sono alternati vari momenti: la proiezione di video con le tappe salienti dell’esistenza di Canella, con le immagini sia di quando era bambino a Veggiano, il paese dove è nato, sia attuali, con i filmati girati nei suoi supermercati; la presentazione del libro “Un fresco amore” (edizioni Giunti), in cui la storia del “papà” di Alì è diventata un romanzo scritto da Adriano Moraglio, e infine l’inaugurazione di un murales, che rappresenta i tre fondatori di Alì Supermercati ispirata a un’immagine storica del 1971, realizzato dallo street artist Axe all’ingresso dell’edificio alla Zip.



GLI INTERVENTI

L’emozione ha caratterizzato l’intera durata dell’evento, ed è emersa non solo dalle affermazioni di chi ha preso la parola dal palco, ma pure da quelle di chi si è complimentato direttamente con Canella, tra cui Leopoldo Destro, presidente di Assindustria VenetoCentro, don Dante Carraro del Cuamm ed Emanuele Alecci, presidente del Csv.



Il primo a prendere la parola è stato il figlio Gianni, vicepresidente del Gruppo, che ha evidenziato: «Abbiamo imparato molto da lui, anche solo guardandolo in azienda, con il suo particolare modo di relazionarsi con i collaboratori, con il suo atteggiamento umile che ascolta i consigli di tutti per prendere le decisioni migliori. Noi della seconda generazione vogliamo continuare a lavorare con gli stessi valori di 50 anni fa, con la mission di migliorare la vita alle persone che ci stanno a fianco, convinti che, così facendo, miglioreremo anche la nostra. Papà aveva in mente un sogno e in questi 50 anni l’ha realizzato, ma ha fatto ancora di più, creando un’azienda che è una famiglia, con 4.500 collaboratori che sono ancora oggi il suo vero successo».

Per quanto riguarda il futuro, confermando da un lato che ci si concentrerà pure sulle vendite online, dall’altro, riguardo all’impegno per la sostenibilità, ha aggiunto: «Un po’ green lo siamo già e dall’inizio del 2000 abbiamo piantato 52mila alberi, cosa non facile. Adesso stiamo valutando cosa fare di ulteriore e quindi chiederemo ai fornitori di supportarci per cambiare in meglio tante cose».



Al messaggio di complimenti del presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha fatto seguito il discorso di Sergio Giordani: «Faccio i complimenti a Francesco che è un amico che mi ha insegnato molto e che a Padova ha fatto qualcosa di straordinariamente rilevante. Lo ringrazio anche per l’attenzione che sta dimostrando in questa fase per i bisognosi e per l’ambiente. Vive la città in modo particolare e attento, e in azienda sceglie sempre lui, ma le sue sono decisioni straordinariamente importanti per la comunità».

Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’intervento del governatore Luca Zaia, affidato a un video, in cui ha osservato: «Alì fa parte dell’identità veneta e ringrazio Canella che la difende sui banchi dei suoi supermercati, dove ci sono prodotti di qualità delle nostre terre. E poi gli rivolgo un secondo grazie per gli aiuti che ci ha dato durante il Covid». «I valori di Francesco –ha osservato l’assessore al Commercio, Antonio Bressa– sono gli stessi in cui credono i padovani». «Senza attenzione alle risorse umane –ha rincarato Fabio Bui, presidente della Provincia– non si va da nessuna parte».



IL PERSONAGGIO

Francesco Canella, accolto da uno scrosciante applauso, ha salutato i presenti concludendo: «Ringrazio i miei fratelli, mia moglie, i miei figli Marco e Gianni, i miei nipoti e tutti i miei collaboratori, anche i pensionati, perché Alì è la mia grande famiglia e oggi sono contento di poter festeggiare il traguardo dei 50 anni guardando l’operosità delle nuove generazioni».