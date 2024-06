PADOVA - «Alì ha un'area di proprietà nel comune di Saonara attualmente definita come agricola nel Piano degli interventi. Nel Pati invece è un ambito di trasformazione urbana di tipo produttivo. Per bloccarla serve un accordo con gli altri comuni e con la Provincia, quindi non esiste alcun diritto inficiatorio acquisito».

Così la sindaca di Saonara, Michela Lazzaro si esprime su una delle "clausole" della delibera che ha consentito di ricucire in parte l'anima dei consiglieri Pd contraria al voto sull'insediamento del polo logistico in zona industriale. Era stata già inserita nelle proposte del sindaco Giordani fatte il 15 maggio. Questo il passaggio: "Abbiamo inoltre già avviato un concreto percorso col Comune di Saonara affinchè non sia avviata la potenziale capacità di espansione industriale collocata a ridosso del confine del Comune di Padova e all'area interessata all'intervento dell'hub logistico di Alì trovando gli strumenti di livello provinciale e sovracomunale per dar corso a questo obiettivo".

Concetto ribadito nella delibera: "L'amministrazione ha avviato un'interlocuzione con la Provincia di Padova, in quanto detentrice della funzione urbanistica sovracomunale, e con il Comune di Saonara, il cui confine lambisce proprio l'area dell'intervento in oggetto, affinché quest'ultimo rinunci alla facoltà di sviluppare la propria area produttiva prevista dall'attuale pianificazione preordinata (Pati)".

LA PARTITA

Questo per evitare che nel caso Alì decidesse per il no, viste le condizioni poste dal Comune (8,5 milioni) non ci si ritrovi con un polo logistico accanto sfruttando la sua proprietà confinante. In gioco però ci sono almeno 5 milioni di euro di contributi che Alì potrebbe consegnare al Comune di Saonara in cambio dell'area di 107mila metri quadrati. Una manna a cui è difficile dire di no.

«Nessuno è favorevole al consumo di suolo in quest'epoca storica ma l'amministrazione deve fare delle scelte ragionate per fare il massimo del bene possibile per i propri cittadini - prosegue la sindaca - Sarebbe un'urbanizzazione da valutare bene eventualmente. Alì non ci ha chiesto niente e penso che sia impegnato sull'area nel Comune di Padova. Se decide sarà a posto per parecchi anni».

Però l'impegno è stato chiesto dal Comune di Padova: «Non c'è nessun impegno, è una cosa di cui si è parlato e basta. C'è stata un'interlocuzione ma non c'è nulla di scritto nè di accordato. Eventualmente ci sarà un percorso da seguire se si deciderà, valutando l'interesse del nostro comune. Padova ha fatto i suoi interessi avendo di fronte un'azienda leader, ma tocca al sindaco e all'amministrazione di Saonara fare le proprie scelte, con le giuste contropartite. Ai cittadini cosa direi? Ho rinunciato ai miei diritti senza avere nulla in cambio? Sia di tipo economico che sotto forma di compensazioni ambientali? È una trattativa ancora da avviare. Comunque trovo insensato che ci sia un distaccamento slegata al magazzino attuale. L'unica cosa che potrebbe valutare Alì rispetto agli oneri che gli sono stati ventilati è una riduzione del progetto».