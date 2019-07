​Alexis Lalas torna a Padova: l'indimenticabile difensione biancoscudato all'Euganeo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Mattinata di passione e nostalgia per i tanti tifosi del. Alle 11 in punto è arrivato allo stadio Euganeo, indimenticatobiancoscudato, che tra il 1994 e il 1996 fu il primo calciatore americano in Italia. Riccioli lunghi, chitarra al seguito e look rigorosamente "rock", fece innamorare i tifosi nell'ultima stagione del Padova in serie A. Questa mattina la visita emozionata in sede, alle 18.15 l'abbraccio del pubblico all'Appiani.