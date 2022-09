Alex Zanardi dimesso: torna a casa, ad agosto l'incendio nella sua villa

NOVENTA PADOVANA - Alex Zanardi è stato dimesso oggi dall’ospedale San Bortolo di Vicenza e ha fatto ritorno a casa a Noventa Padovana. Oltre due anni fa era rimasto vittima di un terribile incidente in handbike contro un camion, il 19 giugno 2020 sulle colline senesi. Oggi, dopo 76 giorni di ricovero all'ospedale berico, il campione è tornato a casa. Il ricovero era avvenuto il 3 agosto scorso subito dopo l'incendio alla sua villa di via De Gasperi in quanto era concreto il rischio che le fiamme e il fumo avessero danneggiato i macchinari utilizzati dal campione per restare in vita. Il rogo era stato provocato da un surriscaldamento dell'impianto fotovoltaico.