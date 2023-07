BOARA PISANI - Un rombo assordante proveniente da oltre 50 moto disposte lungo gli argini dell'Adige, ha accompagnato il feretro di Alessandro Magarotto, una volta fuori dalla Chiesa Santa Maria della Neve di Boara Pisani. Giornata dell'addio, ieri, per il giovane 21enne tragicamente scomparso sabato scorso mentre stava provando le modifiche effettuate alla moto motard che lui stesso guidava. Un'intera comunità ha voluto salutare Alessandro, ancora incredula dell'accaduto, quasi a voler abbracciare la bara.

Chiesa gremita tanto che il parroco Don Francesco Lucchini, in accordo con il sindaco Andrea Gastaldello, ha deciso nei giorni scorsi di posizionare degli altoparlanti per far in modo che tutti potessero partecipare alle esequie. Una volta giunto il carro funebre, mamma Elisabetta ha accompagnato il feretro del figlio, sorretta dal papà Marco. La commozione è palpabile, così come quella dei tantissimi amici che silenziosamente assistono all'ultimo viaggio di Maga, il suo soprannome.

LE VOCI

A prendere la parola è Don Francesco: «Alessandro è entrato nel cuore di tutti quanti noi. Prima era nel cuore di mamma, papà, del fratello, dei suoi nonni e zii e di tante altre persone che gli volevano bene e che erano suoi amici. Dallo scorso sabato è entrato nel cuore di tutte le mamme di questa comunità e di tutti coloro che si sono sentiti feriti dalla sua morte. Buon viaggio Ale nelle piste e nei circuiti del paradiso dove a tifare per te ci sono gli angeli e i santi. A noi qui sulla terra giungerà l'eco di questo tifo ma ci basterà per saperti e sentirti vicino».

Il fratello Alberto, con voce rotta dall'emozione si rivolge ancora al fratello dicendo: «Ieri sera sono andato in camera tua. Mi son seduto sul letto e mi son guardato intorno. Hai tolto la prima pagina della Gazzetta di quando l'Italia è diventata campione del mondo e al suo posto hai appeso una corona per moto da 48 denti. Dove c'erano i libri dell'università ora ci sono cilindri e pistoni. Alzando lo sguardo sono rimasto colpito da un particolare. Hai tenuto il pallone del mio esordio con la squadra e vicino il primo casco della tua moto. Ho sorriso: le nostre due passioni, la mia rimasta tale, la tua invece una ragione di vita. Avevi tanti sogni e alcuni li hai realizzati. Ti sentiamo vicino in ogni respiro e sei sempre il "bocia" di casa. Vincile tutte».



A prendere la parola poi Aurora, la fidanzata di Alessandro con voce rotta dal pianto dedica una lettera dicendo: «Ciao Maga. Eri la persona più buona che io abbia mai conosciuto, mettevi gli altri sempre al primo posto. Eri anche testardo, non ascoltavi nessuno e ciò ti ha aiutato a raggiungere tanti obiettivi, tra i quali la maturità. Sapevi essere come una medicina, facevi rallentare i battiti e vedere il sole. Per me sentivi qualcosa di speciale, venivi anche solo 10 minuti per salutarmi. Eri uno di famiglia e io non riesco a realizzare la tua perdita. Eri la mia luce e io ora ho un buco dentro. Rimarrai una parte di me per sempre».

Anche un amico del giovane lo saluta, dicendo: «Alessandro per gli amici Maga per me stea. Sei diventato una parte indelebile di me, come un fratello sempre presente. Maga viveva per le moto e il suo sogno era di lavorarci. Da poco faceva parte di un team di grande rilievo. Un vero amico come pochi sanno essere. Nulla gli dava più gioia di quando inseriva la prima marcia e dava il gas. Ciao stea sarai sempre in sella con me».