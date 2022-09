PIAZZOLA SUL BRENTA - Da solo, in sella alla bicicletta, trasportando il minimo indispensabile. Da Gazzo al Mare del Nord, attraversando Svizzera, Germania, Lussemburgo, Belgio ed Olanda, al faro dell'isola di Texel. È partito il 14 agosto scorso ed è rientrato venerdì, il 2 settembre, stanco, ma soddisfatto di aver conosciuto nuovi territori e persone, ma soprattutto di aver promosso la causa dei volontari della Lega nazionale per la difesa del cane diretti da Giovanni Tonelotto, che gestiscono il Rifugio San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta, struttura ai quali afferiscono i 28 Comuni dell'Alta Padovana. Il lungo viaggio sulle due ruote a pedali ha visto protagonista Alessandro Gomiero che, non nuovo ad iniziative del genere, questa volta si è speso per il canile. La sua impresa, di circa 1.500 chilometri, è servita per raccogliere fondi da destinare al Rifugio che è in attività da 20 anni, ha ospitato più di 6 mila cani e riesce a dare una nuova famiglia al 90% di loro. Le spese sono molte e così ogni opera di aiuto e sensibilizzazione, non può che essere un beneficio per chi spende in questo servizio.

«Sono arrivato a casa, il mio viaggione è finito, tanti i posti fantastici che non avevo mai visto: le Alpi Svizzere, la Foresta Nera, ho scoperto le sponde del Reno e non avrei mai immaginato fosse una pista ciclabile naturale che offre tutto quello che può aspettarsi l'anima di un cicloturista - il commento di Alessandro dopo l'impresa - l'Olanda terra piena di corsi d'acqua, mulini, pecore nere, oche, anatre e l'inaspettata sorpresa dell'isola di Texel. Non avrei mai immaginato potesse andare così bene, il bello è che non sai mai cosa vedi dopo ogni curva, dopo ogni monte, paese dopo paese. Grazie a tutti quelli che mi hanno scritto, seguito e partecipato alla mia raccolta e a chi ha contribuito al mio viaggio. Lascio aperte ancora per un po' le donazioni. Spero di avervi fatto venire voglia di viaggiare in bici». Nel corso della lunga trasferta - sempre ben documentata da Alessandro anche con dirette Facebook e riflessioni su come all'estero siano sviluppati i percorsi ciclabili - sono stati raccolti 680 euro.

Alessandro, 43 anni, di Gazzo, non è nuovo ad imprese del genere, che uniscono sostenibilità e solidarietà. Tanta la fatica, ripagata dai paesaggi e dal sostegno a realtà importanti. E quando non pedala, Alessandro Gomiero corre, vestendo le maglie degli Amici del Brenta di Piazzola e del Vicenza Marathon. In questi giorni il meritato riposo, ma certamente sta già pensando alla prossima impresa. Per contribuire ancora: Iban IT24E0306962962100000008918, causale Alessandro Gomiero per il canile. Per informazioni sulla struttura che svolge anche una importante azione sociale: www.canilesanfrancesco.it, 338.4981981.