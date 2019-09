Il "fatidico Sì" del triathleta con ospiti i rivali. E la sposa brinda anche al compleanno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Galzignano Terme - Nuova emozionante avventura per, campione di triathlon padovano di fama internazionale: non è il podio, ma l’altare a vederlo protagonista. Sabato scorso è infatti convolato a nozze coni, fidanzata da 4 anni e inseparabile compagna al suo fianco nelle gare in tutto il mondo.Il ricevimento, con circa 200 ospiti, tra cui molti triatleti da tutt’Italia e dall’estero, è stato organizzato nella tenuta di Valsanzibio, nel Giardino di Ca’ Martinengo, per poi estendere agli invitati al tramonto l’incantevole passeggiata nel giardino monumentale di Villa Barbarigo.Per l’occasione è stata piantata una piccola sequoia, proveniente dalla pianta di oltre 300 anni del Giardino storico. A piantarla il triatleta neosposo con l’amico, responsabile della tenuta e con un passato di triatleta. La festa, tra brindisi e gioia, è continuata fino alla mezzanotte, quando la sposa ha brindato anche al suo compleanno.