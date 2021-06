Sfida per la B, Alessandria-Padova, il primo tempo si chiude sullo 0-0

ALESSANDRIA - La finale di ritorno dei playoff per la B si deciderà nella ripresa dopo che il primo tempo, molto combattuto ed equilibrato, era terminato sullo 0-0 (al 45' occasionissima per i biancoscudati), stesso risultato della partita d'andata all'Euganeo. L'ultima promozione in B del Padova ai playoff era avvenuta nel giugno 2009 contro la Pro Patria.

Nella prima parte della ripresa il Padova gioca di rimessa ma è più efficace dell'Alessandria: al 63' il Padova, su iniziativa di Ronaldo, trova impreparata la difesa dei padroni di casa e sfiora il gol ma si oppone Pisseri con un provvidenziale intervento. Al 75' vicina al gol anche l'Alessandria, ma stavolta è Dini a dire di no.