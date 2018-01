Si scola una bottiglia di vodka a 15 anni: finisce al pronto soccorso pediatrico

di Marco Aldighieri

PADOVA - A soli quindici anni, unadi origini moldave,. Risultato, si è sentita male ed è stataal pronto soccorso di pediatria. Insieme a un'amica voleva trascorrere un sabato pomeriggio da sballo, ed è stata di parola. Le due ragazze, dopo pranzo, si sono recate in centro storico e qui hanno incontrato un ragazzo più grande di loro. Un maggiorenne, forse loro amico. La quindicenne deve avere raccontato al giovane la sua volontà, il suo desiderio, di sbronzarsi. Di divertirsi bevendo e consapevole di non poter andare lei o di mandare l'amica ad acquistare gli alcolici perché minorenni, lo ha chiesto a quel ragazzo. E lui, con il pensiero di passare un pomeriggio favoloso con le due ragazze, è entrato in un supermercato e ha comprato una bottiglia di vodka...