Vende alcol al cliente quindicenne: un barista nei guai

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - L'articolo 689 del Codice Penale parla chiaro: divieto per i titolari di pubblici esercizi di vendere bevande alcoliche a clienti con un'età minore di 16 anni. Un articolo, questo, violato più volte da undi, stando alledi un padovano che abita poco distante. Una chiamata, poi un'altra e un'altra ancora: un uomo si è infatti rivolto più volte ai carabinieri di Padova riferendo di aver visto alcuni, in diversi orari della giornata. Ci è passato davanti apposta, e non ha avuto dubbi. Troppo piccoli quei clienti per immaginare che avessero più di 16 anni.