Alcol "facile" ai ragazzini, stangati sei locali in pieno centro

PADOVA - Il Comune fa sul serio. Dopo i primi blitz fra ottobre e l’inizio di novembre la polizia amministrativa della Polizia locale è tornata a “visitare” i bar del centro che offrono da bere ai ragazzi. Risultato: sono saliti a sei gli esercizi multati per aver dato alcolici, sopratutto spritz, a minorenni.

C’è da immaginare che l’attività della Locale continuerà anche in questi giorni in cui i ragazzi sono a casa da scuola e si radunano proprio in centro. Perchè è proprio questo il dato più preoccupante. Non stiamo parlando del bar di periferia ma di esercizi di primo livello, tra i più frequentati in città che continuano a dare da bere a dei minorenni. Dunque le fattispecie sono tre: o non li distinguono, oppure hanno troppo lavoro per chiedergli i documenti, oppure se ne fregano. La risposta più comune è: «Non sono un pubblico ufficiale che può controllare i documenti di tutti i clienti. Servirebbero interventi educativi».

Il fenomeno

La situazione non sta migliorando, anzi. L’abuso di alcol nei giovanissimi è divenuto un fenomeno sociale e i pubblici esercizi, essendo oggi i maggiori punti di aggregazione e di ritrovo, sono i luoghi dove si verifica principalmente il fenomeno.

I locali

Il personale della Polizia locale dunque ha ritenuto opportuno di effettuare ulteriori controlli anche su segnalazioni di alcuni cittadini che richiamavano l’attenzione su questo problema vedendo ai tavolini dei bar all’aperto del gruppi di giovani evidentemente non maggiorenni. Dai numerosi controlli effettuati, 6 sono stati i locali trovati a somministrare l’alcol ai minori: in piazza delle Erbe, Prato della Valle, via Roma, Galleria Tito Livio, via Umberto I, piazza Duomo con esercizi affidati sia a gestori italiani che stranieri.

Le multe

Sono state elevate 7 multe per alcol a giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni, mentre 2 sono stati gli illeciti penali con deferimento all’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 689 del codice penale poiché erano stati dati alcolici a minori di 16 anni. In quest’ultimo caso il codice penale prevede la pena dell’arresto. In caso di recidiva, oltre alle conseguenze di rilevanza penale, vengono applicate una sanzione amministrativa da 1.000 a 25.000 euro e la sospensione dell’attività per tre mesi.

I recidivi

Anche tra i locali sorpresi a somministrare alcolici a minorenni sopra i 16 anni, e quindi violando una norma amministrativa, due sono risultati recidivi in quanto interessati dal medesimo illecito nel corso dei 2 anni. Il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni ma con più di 16 è disciplinato dalla legge 125/2001 la cui violazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di 333 euro salvo che il fatto non costituisca reato. Ma il regolamento di polizia urbana l’ha elevata a 500 euro.

La verifica

Fra l’altro esiste l’obbligo, per chiunque venda bevande alcoliche, di chiedere all’acquirente l’esibizione di un documento di identità, tranne il caso in cui la maggiore età sia già chiaramente identificabile.

Il Regolamento di Polizia urbana, inoltre, obbliga i titolari di pubblici esercizi di esporre in modo ben visibile all’ingresso del proprio esercizio specifici avvisi per informare l’utenza del divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni.

La patente a punti

Se poi il pubblico esercizio si trova in una zona sottoposta alla “patente a punti”, è prevista, oltre all’applicazione della normativa anche il taglio di 15 punti e la sospensione della concessione Osap per 30 giorni. In mancanza di concessione Osap la riduzione dell’orario di due ore per 30 giorni. E dovranno chiudere tassativamente non oltre le 22.

Altro fenomeno non meno problematico per il suo impatto sulla collettività è rappresentato dalla vendita di tabacchi ai minori. In via Roma e in via Umberto I è stata accertata la vendita di sigarette ai minori di 18 anni. I titolari hanno ricevuta una multa di mille euro e sono stati segnalati ai Monopoli di Stato.



Ultimo aggiornamento: 10:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA