ALBIGNASEGO «Sono stati giorni incredibili, davvero assurdi. Ce li porteremo dietro per tutta la vita». Francesca lo racconta sorridendo e poi deve subito interrompersi per dedicarsi alla figlioletta. «Scusate, c’è Alice che chiama». Una carezza alla piccola e poi un altro sorriso: «Gli ultimi giorni non sono stati certo facili, ma per fortuna questa è una storia a lieto fine». Francesca Miari, 29 anni, parla dalla sua casa di Albignasego dopo essere stata dimessa dall’ospedale di Padova. Il giorno di Capodanno è risultata positiva al Coronavirus e il 4 gennaio alle 21.01 ha partorito una splendida bambina. Ora se la gode assieme al marito Riccardo Pillitteri, 28 anni. Lui è invece negativo, ma entrambi sono costretti alla quarantena.

LA TESTIMONIANZA

La piccola Alice è una delle tante bimbe concepite durante i mesi primaverili del lockdown e nate negli ultimi giorni. Il papà lavora all’Ikea, la mamma in un’azienda del Vicentino. «Sapevamo che avrebbe dovuto nascere nei primi giorni dell’anno e quindi a Capodanno abbiamo fatto il tampone obbligatorio per entrare in ospedale - racconta Francesca, cullando la bambina - Io sono risultata positiva, Riccardo no. Il vero spavento l’abbiamo preso il giorno dopo, il 2 gennaio, quando pur accarezzandomi la pancia non sentivo minimamente la bambina muoversi. Nulla di nulla. Ho preso tanta paura, abbiamo chiamato il 118. È arrivata l’ambulanza, sono entrati in casa gli infermieri tutti bardati. Sembrava di essere dentro un film e invece purtroppo era la realtà. Per fortuna alla fine è andato tutto bene».

IL RICOVERO

«In ospedale - prosegue la neomamma - le visite ci hanno confortato. Alice è nata il 4 gennaio è sta benissimo. In quei giorni è stata dura perché in sala parto ho dovuto andare da sola, senza mio marito. Mi ero sempre immaginata il momento del parto come un grande momento di emozione collettiva, con Riccardo vicino. Invece c’erano solo medici e infermieri bardati dalla testa ai piedi proprio perché io ero positiva. Ho pensato mille volte a dove potrei aver preso il virus, proprio pochi giorni prima di dover partorire, ma non riesco a darmi una risposta. Sono stata praticamente sempre a casa per non rischiare e anche Riccardo ha fatto lo stesso. L’unico posto che io ho frequentato e lui no è stato l’ospedale per le classiche visite di controllo. Chissà...».

Per l’ospedale, in ogni caso, ora ci sono solo ringraziamenti. «Il personale dell’Azienda ospedaliera di Padova è stato meraviglioso sia dal punto di vista professionale che da quello umano - sottolinea Francesca - Un grande ringraziamento va fatto al dottor Stefano Trovò ma anche a tutte le ostetricie e alle altre figure che abbiamo incontrato. Non ci hanno fatto mai mancare nulla e hanno tenuto informato il papà quasi in tempo reale, anche a distanza».

L’ISOLAMENTO

Ora mamma e papà si sono riuniti, ma sono costretti all’isolamento. «Questo ci ha creato alcuni disagi anche dal punto di vista burocratico, perché banalmente non eravamo nemmeno in grado di andare in Comune per registrare la nuova nata. Ma come coppia questa situazione ci ha rafforzato ulteriormente e spero che potremo essere un bell’esempio anche per Alice, quando sarà grande e le racconteremo di tutto quello che è successo quest’anno. Anche nelle difficoltà non ci siamo mai persi d’animo». La piccola è lì, accanto a loro: prima piange, poi dorme. Un giorno, tra qualche anno, probabilmente saprà tutto.



