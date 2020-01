Albignasego, parcheggi. ​Spesa facile con 80 nuovi posteggi

ALBIGNASEGO (PADOVA) - Negozianti e consumatori chiedono maggiori parcheggi in quartiere San Lorenzo. «Qui è sempre tutto pieno, non sappiamo dove lasciare l'auto. Di certo non in divieto di sosta». Alla luce delle istanze dei residenti il Comune ha convocato i commercianti le cui attività si affacciano lungo via Sedici marzo per trovare una soluzione condivisa.



ISOLA PEDONALE

«Abbiamo organizzato due diverse tavole rotonde spiega il vicesindaco con delega al commercio, Gregori Bottin . Ci siamo subito adoperati per risolverla». A breve, i lavori inizieranno nelle prossime settimane, verranno ricavati 80 park lungo l'arteria che da largo degli Obizzi conduce a via Padova: dagli attuali 14 si passerà a 94 posti auto. La stessa misura sarà adottata nelle aree limitrofe; in largo Obizzi i parcheggi aumenteranno da 72 a 81, in piazza Matteotti da 59 a 67 e in via Cavour da 21 a 39. Unica eccezione, piazza del Donatore, in fase di riqualificazione proprio in queste settimane. Parte diverrà a verde, mentre l'altra metà ospiterà due chioschi, una fontana con getto a raso e il monumento al Donatore. L'agorà principale si trasformerà in una mega isola pedonale all'interno della quale non sarà più possibile posteggiare. Nonostante la perdita di 36 posti auto, la differenza in zona sarà comunque più che positiva: +79 park (dai 202 di oggi ai futuri 281). «Fra gli altri obiettivi, una maggior sicurezza su tutta via Sedici marzo. Qui verrà pure realizzata una pista ciclo-pedonale aggiunge Bottin così l'utenza debole potrà recarsi in tranquillità all'asilo nido comunale Marco Da Cles, alla primaria Giovanni Bonetto, alle poste, in parrocchia e nelle attività commerciali della galleria».



PRONTI A PRIMAVERA

«Condizioni meteo permettendo, il cantiere dovrebbe terminare entro la prossima primavera». Tutti i nuovi parcheggi saranno gratuiti, per volontà dell'amministrazione. «Nel nostro territorio non esistono le strisce blu precisa Bottin . Desideriamo offrire ai clienti il massimo della comodità. Vengono qui, fanno le compere e poi caricano tutto in auto, che per l'appunto può essere lasciata a pochi passi dalle botteghe. Anche per questo Albignasego è un polo attrattore in termini di commercio». Secondo lo stesso assessore, gli stalli saranno utilizzati pure in occasione di manifestazioni sportive nella palestra Gigi Gazzabin di via Torino. «Durante le partite clou i posti tutt'attorno allo stabile non bastano». Oltre che durante il tradizionale mercato del venerdì. Nell'ambito del piano, il tratto di strada che porta in via Torino (provenendo dalla parrocchia di San Lorenzo) sarà pedonalizzato.

Francesco Cavallaro © RIPRODUZIONE RISERVATA