Infarto improvviso, don Giuseppe Masiero lascia i suoi fedeli

ALBIGNASEGO - Ha lasciato i suoi fedeli ieri pomeriggio, all'improvviso. Se ne è andato così, a causa di un infarto, don Giuseppe Masiero, collaboratore festivo presso la parrocchia di Santa Maria Annunziata ai Ferri e, da meno di un mese, consulente ecclesiastico dell'Associazione professionale italiana dei collaboratori familiari della Diocesi e della Provincia di Padova. Tra quattro giorni sarebbe stato il 73° compleanno di don Giuseppe, una vita quasi interamente spesa per la comunità, da quando il giovane di Bastia di Rovolon era stato ordinato presbitero nel 1975.



Un percorso trasversale, il suo, fino alla guida a Padova del Centro diocesano per le missioni al popolo. Il suo rapporto con Albignasego inizia nel 1998, come parroco di Sant'Agostino, dove rimane fino al 2003, quando viene incaricato per la formazione spirituale delle Acli. Da lì si succedono numerosi ruoli come assistente nazionale a Roma, per tornare a Selvazzano dal 2012 al 2017 come parroco. Negli ultimi anni è stato coordinatore della nuova équipe per i presbiteri anziani.



«Una persona che sapeva creare vicinanza, - lo ricordano i parrocchiani - con cui parlare era sempre un piacere per la concretezza e la speranza che sapeva infondere». Oggi alle 19, si terrà la veglia di preghiera nella parrocchia di Sant' Agostino.