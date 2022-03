Fiamme nel sottoportico della casa, anche l'auto viene distrutta dal rogo

ALBIGNASEGO (PADOVA) - Alle 8 circa di sabato 26 marzo 2022, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Sant’Andrea ad Albignasego per l’incendio di un cumulo di materiale depositato in un sottoportico di un’abitazione, le fiamme si sono estese ad un’auto. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri, accorsi da Abano Terme e Padova con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e 9 operatori, hanno circoscritto e spento il rogo, evitando il coinvolgimento dell’abitazione. Piccoli danni strutturali esterni alla casa oltre a danni da fumo al piano terra. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa 3 ore.