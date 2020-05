Incendio ad Albignasego, casetta di legno divorata dalle fiamme Foto

Albignasego

Alle 14:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Monte Cervino adper l’incendio di unaadibita a ricovero attrezzi: nessuna persona è rimasta ferita.Il personale di prima partenza arrivato sul posto con un’autopompa, ha spento le fiamme, evitando la propagazione del fuoco alle vicine abitazioni. Un albero è stato parzialmente interessato dall’incendio. Le cause delle fiamme sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni, di completo spegnimento e bonifica del luogo, sono terminate dopo circa un’ora.